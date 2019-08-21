Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит вопрос о снятии биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

Он баллотируется по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия».

Снятия Шипулина добивается свердловское отделение партии «Справедливая Россия». Оно обратилось в суд после того, как на сайте областного избиркома появились данные об акциях немецкого банка, которыми владеет спортсмен. Речь, как отмечается, идет о 50 структурированных нотах немецкого Коммерцбанка стоимостью более чем в 3,5 млн рублей. Облизбирком указывает, что Шипулин не предоставил об этом никакой информации. Также он отмечает, что кандидат от «Единой России» не упомянул о владении 10 тысячами облигаций «Сбербанка» на сумму 10 млн рублей и ряде других счетов с незначительными суммами. «Эсеры», в свою очередь, полагают, что до своей регистрации Шипулин должен был расстаться со всеми иностранными ценными бумагами, в противном случае его должны снять с довыборов. Сам биатлонист уверяет, что случившееся не было злым умыслом, и назвал это «техническим моментом».

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 8 сентября.