Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на заключение под стражу фигуранта т. н. «московского дела» Валерия Костенка
Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на заключение под стражу фигуранта так называемого «московского дела» Валерия Костенка. Избрание этой меры пресечения необоснованно, — сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Гаджи Алиев.
Ранее Басманный суд принял решение об аресте Костенка на 2 месяца.
Уголовные дела троих задержанных на акциях протеста в Москве направлены в суд. Как сообщается на сайте СК, речь идет о материалах на Данилу Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Все трое обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в Москве, их дела выделены в отдельное производство. Беглеца и Жукова ранее обвиняли и в участии в «массовых беспорядках».