Новый премьер Великобритании Борис Джонсон на переговорах с европейскими лидерами попытается вывести из тупика Брекзит

Борис Джонсон впервые в качестве британского премьера отправляется в Берлин и Париж. В центре внимания будет зашедший в тупик Brexit. Ожидается, что в ходе встреч с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном Джонсон выдвинет европейским лидерам ультиматум: или из текста соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС будет исключено упоминания о т.н. «бэкстопе», или объединенное королевство 31 октября покинет Евросоюз без сделки.