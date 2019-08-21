Главный информационный выпуск «Рустави 2» был прерван после заявлений в прямом эфире ведущих, что они покидают канал
Главный информационный выпуск телекомпании «Рустави 2» вечером во вторник был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет.
«Мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу», — заявила в эфире Диана Джоджуа.
Новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в том числе и скандально известного Георгия Габуни.