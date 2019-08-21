Совбез ООН рассмотрит ситуацию с  ракетными разработками США

Об этом ТАСС сообщил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам запрос о проведении внеочередного заседания направили Россия и Китай. В Москве встревожены планами США по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия, подпадающими под договор об РСМД, из которого Америка вышла. Заседание будет проведено в четверг в открытом формате.

США готовили испытания ракет, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с октября прошлого года или раньше. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Пентагоне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.