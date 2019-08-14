Уголовные дела троих задержанных на акциях протеста в Москве направлены в суд

Как сообщается на сайте СК, речь идет о материалах на Данилу Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Все трое обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в Москве, их дела выделены в отдельное производство. Беглеца и Жукова ранее обвиняли и в участии в «массовых беспорядках».

Совет при президенте РФ по правам человека просит силовые ведомства проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве. СПЧ приводит конкретные факты сказал «Эху Москвы» глава Совета Михаил Федотов.

СПЧ также просит проверить законность привлечения к ответственности участников митинга 27 июля. Михаил Федотов добавил, что надеется достаточно быстро получить ответ на эти вопросы.