Пятерых украинцев, осужденных в России перевели из колоний в столичное СИЗО «Лефортово».

Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. Официально это пока не подтверждено, но в «Лефортове» накануне приняли передачи для них. Связан ли перевод заключенных из региональных учреждений ФСИН в Москву с возможным обменом, не уточняется. В середине июля уполномоченные по правам человека обоих стран обменялись списками заключенных в России и Украине, а также договорились о помощи им.