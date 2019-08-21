Американский журналист Брайан Карем подал в суд на Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома.

Корреспондент «Плейбоя» и аналитик Си-эн-эн добивается восстановления аккредитации при резиденции президента США. Он также требует прекратить нарушение своих прав. В начале августа действие постоянного пропуска Карема в Белый дом было приостановлено. Официальной причиной в администрации назвали ссору журналиста с одним из чиновников в окружении Трампа. В защиту Карема уже выступили Ассоциация корреспондентов Белого дома и организация «Репортеры без границ».