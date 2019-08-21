Чиновники Венесуэлы действительно ведут переговоры с США.

Это подтвердил президент республики Николас Мадуро. По его словам, эти контакты продолжаются уже несколько месяцев и были начаты с его разрешения. Таким образом Мадуро прокомментировал заявление Дональда Трампа о переговорах Вашингтона с представителями Венесуэлы «на очень высоком уровне». По сведениям Ассошиэйтед Пресс, в секретных переговорах участвует председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы, речь на них идет о гарантиях окружению Мадуро на случай отстранения его от власти. Ранее американские СМИ сообщали, что в правительстве США обсуждается возможность морской блокады Венесуэлы.