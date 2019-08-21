Ресторан «Армения» после массовой критики ограничил доступ к своей странице в ФБ.

Ресторан, расположенный на Тверской улице вчинил иск организаторам акций протеста 27 июля. Ответчиками выступают политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Любовь Соболь. Владелец ресторана, компания «Анкор» потребовала выплатить ей более 550 тысяч рублей в качестве компенсации за закрытие заведения в день акции. Тушинский суд уже принял иск к рассмотрению. Как отмечал Ъ, негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти.