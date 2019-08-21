Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Одновременно он предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета. Уже сегодня, как ожидается глава государства начнет консультации по выходу из нынешнего правительственного кризиса. Предстоит определить, существуют ли условия для формирования нового парламентского большинства или Италии предстоят внеочередные выборы. Правительственный кризис в Италии разразился 8 августа, когда из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать.