В Ингушетии завели уголовные дела в отношении 13 полицейских, которые отказались разгонять митингующих

На 13 ингушских полицейских завели уголовные дела о неисполнении приказа после отказа разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней 26-27 марта в Магасе. Об этом собощил «МБХ медиа» их адвокат Магомед Куримев.

Главный редактор «The New Times» Евгения Альбац считает, что эти уголовные дела сигнал сотрудникам силовых структур о том, что будет с ними в случае неповиновения приказам.

Напомним, что ранее было подписано соглашение о передачи части земель Ингушетии Чечне, по которому Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен Ингушетия передача Чечне участок Сунженского района. После этого в Ингушетии начались массовые акции протеста.