В Судане завершилось формирование Суверенного совета

Как передает телеканал Sky News Arabia, уже сегодня его приведут к присяге. Он станет высшим органом власти в стране в течение всего переходного периода, который продлиться чуть больше трех лет. Состав Совета примерно поровну будет состоять из представителей военных и гражданских лиц.

В апреле на фоне тяжелой экономической ситуации армия свергла правящего 30 лет Омара аль Башира и взяла управление государством в свои руки. Однако вскоре оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства. По стране снова прокатилась волна протестов, которая нередко выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.