Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке на фоне политического кризиса в стране

Он обострился две недели назад, когда в парламенте заявили о распаде коалиции.

О своей отставке Джузеппе Конте объявил в ходе внеочередного заседания Сената, посвященному политическому кризису в Италии. Премьер-министр возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который 8 августа объявил о расколе в правящей коалиции – ее образуют «Лига» и «Движение пяти звезд». Сальвинии, известный своей поддержкой российских властей и антииммигрантской политикой, также заявил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Кроме того, он предложил провести голосование об объявлении недоверия Конте, но сенат не поддержал Сальвини. Напомним, что беспартийный Конте возглавил правительство в мае прошлого года также на волне политического кризиса, в результате которого «Лига» и «Движение пяти звезд» несмотря на разногласия согласились создать коалицию.

Если не будет сформировано новое большинство, президент Италии должен будет принять решение о проведении досрочных выборов, о необходимости которых ранее заявил глава «Лиги».