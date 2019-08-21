Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть замгоссекретаря страны Джона Салливана на должность посла в России, вместо уходящего в октябре Джона Хантсмана.



О том, что новым послом в России может стать заместитель Госсекретаря США Джон Салливан, сообщает газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на высокопоставленного чиновника Администрации Трампа.

Джон Салливан присоединился к команде президента Трампа почти сразу, в начале 2017 года, в качестве заместителя госсекретаря США, когда госдеп возглавлял еще Рекс Тиллерсон. До того Салливан занимал высокопоставленные юридические должности в администрациях обоих Бушей — так что дипломатического опыта возможный будущий посол США в России почти не имеет. Однако в прошлом месяце Салливан возглавил американскую делегацию в Женеве на переговорах с российским МИДом по вопросу договора РСМД. На слушаниях в Сенате во время процедуры утверждения на должность в Госдеп два года назад Салливан занял жесткую позицию по России: «я считаю, что мы должны усилить наш ответ на это вторжение в нашу демократию. Вмешательство в наши политические процессы просто недопустимо. Это существенная угроза нашему образу жизни, на которую мы должны ответить жестко всеми доступными средствами», заявил Джон Салливан о вмешательстве России в американские выборы и аннексии Россией Крыма.

Если Дональд Трамп номинирует Джона Салливана на должность посла США в России, то ему придется вновь проходить процедуру утверждения в Сенате.