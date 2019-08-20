СК отказался возбуждать дело об истязаниях и насилии в отношении Михаила Хачатуряна

Адвокаты сестер Хачатурян получили официальное постановление, в котором говорится, что это связано со смертью мужчины – пишет «Коммерсантъ». При этом защитники уточняют, что сами факты издевательств следствие подтвердило. Защитники считают, что это обстоятельство поможет им доказать: доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а поэтому их уголовное преследование необходимо прекратить.