В Москве поданы две заявки на митинг 31-го августа

Копии уведомлений выложены в Твиттере политика Дмитрия Гудкова, который сейчас отбывает административный арест. В одной заявке в качестве места проведения акции указан проспект Мира, в другой – проспект Академика Сахарова.

Ранее мэрия отклонила четыре заявки на митинги и шествие в эту субботу. Власти предлагали перенести акции в Марьино, однако организаторы отказались. Вместо этого 24-го августа на проспекте Сахарова пройдет концерт в честь Дня российского флага. Еще один спор возник вокруг акции в это воскресенье. Либертарианская партия намеревалась провести митинг и шествие в центре Москвы, но отказалась от этого после того, как городские власти разрешили провести только один митинг.