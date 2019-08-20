СПЧ просит силовые ведомства проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве

Совет при президенте РФ по правам человека просит силовые ведомства проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве. СПЧ приводит конкретные факты, сказал «Эху Москвы» глава Совета Михаил Федотов.

СПЧ также просит проверить законность привлечения к ответственности участников митинга 27 июля. Михаил Федотов добавил, что надеется достаточно быстро получить ответ на эти вопросы.