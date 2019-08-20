Президент Италии принял отставку премьер-министра

Джузеппе Конте решил покинуть пост главы правительства на фоне разразившегося в стране внутриполитического кризиса. Правящий блок фактически перестал существовать после того, как в начале месяца вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил премьера о выходе фракции из коалиции из-за разногласий и потребовал провести досрочные выборы. Теперь президент действительно может пойти на этот шаг. Среди других вариантов – попытка сформировать новое парламентское большинство или назначить техническое правительство.