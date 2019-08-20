Главный информационный выпуск грузинского телеканала «Рустави 2» был прерван: ведущие сообщили о своем увольнении

Главный информационный выпуск грузинского телеканала «Рустави 2» был прерван после того, как ведущие сообщили о своем увольнении. Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили сказали, что покидают компанию, в которой проработали более 10-ти лет. Джоджуа отметила, что и в дальнейшем продолжит борьбу за свободу.

Сегодня новый гендиректор «Рустави 2» рассказал о планах уволить нескольких ведущих телеканала, в том числе и скандально известного Георгия Габунию. В прошлом месяце на фоне его нецензурного обращения к Владимиру Путину в прямом эфире разразился скандал.