В Ингушетии завели уголовные дела в отношении 13 полицейских, которые отказались разгонять митингующих

Массовые акции, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, прошли в Магасе в конце марта.

Умышленное неисполнение приказа начальника, причинившее существенный вред правам граждан, либо охраняемым законом интересам общества или государства – по этой статье собираются судить ингушских полицейских. Об этом сообщил «МБХ медиа» их адвокат Магомед Куриев. По его словам, обвинение уже предъявлено, дело закрытое, все его фигуранты дали подписку о неразглашении. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела не разглашаются, но известно, что речь идет о мартовских событиях, когда в Магасе жители вышли на акцию протеста против соглашения о новых административных границах с Чечней и против закона о референдуме. После митинга были уволены 17 сотрудников полиции, которые, как утверждается, препятствовали разгону демонстрантов. Накануне прошло заседание по иску 13 силовиков о восстановлении их на работе, однако решение было принято не в их пользу.

Уголовные дела ранее были заведены против активистов, выступавших на мартовских митингах. Правозащитная организация «Мемориал» признала их политзаключенными.