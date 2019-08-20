Росгвардия ознакомилась с обращением СПЧ о необоснованном применении силы на митингах

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сказал, что документ рассмотрят в установленном порядке. Совет по правам человека также направил копии заявления руководству МВД и Следственного комитета. По мнению совета, на акциях, которые прошли в Москве в конце июля и начале августа, сотрудники силовых ведомств в ряде случаев нарушали права граждан – как участников митингов, так и тех, кто просто оказался рядом.

Несколько акций за свободные выборы заканчивались жестким разгоном и массовыми задержаниями.