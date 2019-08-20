Пентагон отвергает обвинения Москвы в наличии планов по срыву ДРСМД

До приостановки договора у Соединенных Штатов не было программы по разработке ракет, нарушающих соглашение, — утверждают в военном ведомстве. Работы над таким вооружением ведутся лишь в последние полгода.

Накануне стало известно о том, что США испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными документов характеристиками. В ответ российские власти уличили Вашингтон в давно запланированном подрыве ДРСМД. Как сказал глава российского МИД Сергей Лавров, Пентагон готовил эту программу как минимум с октября прошлого года.