«Мемориал» признал политзаключенным арестованного по так называемой «дадинской статье» участника митинга Котова

Правозащитники называют саму статью о неоднократных нарушениях на митингах «антиконституционной» — об этом сообщается на сайте организации. В «Мемориале» считают, что власти намерены использовать дело в отношении Котова, чтобы запугать других протестующих.

Активиста задержали 12 августа. Через три дня следствие по его делу уже было завершено. Кроме того фигуранта отправили в СИЗО, хотя раньше обвиняемых по этой статье не арестовывали.