Ведущие грузинского телеканала «Рустави 2» прервали выпуск новостей заявлением об увольнении

Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили сказали, что покидают компанию, в которой проработали более 10-ти лет. Ведущие сказали, что на телеканале отныне нет свободы, и поэтому они намерены встретиться со зрителями на другой площадке. После этого журналисты вышли из студии.

Впервые об увольнении нескольких сотрудников сегодня сказал новый гендиректор «Рустави 2». После его выступления в начале июля у стен редакции начались протесты, а эфир был приостановлен. В конце прошлого месяца у «Рустави 2» сменился владелец.