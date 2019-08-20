В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии

Как сообщает местное агентство печати, теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника и играть более значительную роль в семейных делах.

Подобное изменение законодательства стало возможно после того, как власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть нормы об опекунстве. Женщины также впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка и подавать заявление о заключении или расторжении брака.