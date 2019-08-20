Новым американским послом в России может стать Джон Салливан
Кандидатуру заместителя госсекретаря, по сведениям газеты The New York Times, предложил президент Дональд Трамп. Как отмечается, Салливан не имеет большого дипломатического опыта. Ранее он работал старшим юристом в других правительственных департаментах, а также работал в администрации бывшего президента Джорджа Буша.
Как ранее стало известно, нынешний посол Джон Хантсман подал президенту заявление об отставке и намерен покинуть свой пост в начале октября.