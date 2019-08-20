Вещателя CNN оштрафовали в России на 200 тысяч рублей за слишком громкий звук. Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, компания «Тернер информационные программы и стиль жизни» превысила допустимый уровень громкости при трансляции своего логотипа. Ведомство зафиксировало ряд случаев, когда звук в эфире достигал уровня 9,6 децибел при допустимых полутора.

Максимальный штраф, предусмотренный административной статьей за нарушение нормы о громкости рекламы, составляет полмиллиона рублей.