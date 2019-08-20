Торговые переговоры между США и Китаем могут возобновиться в конце месяца

Как рассказал в интервью телеканалу СNВС госсекретарь Майк Помпео, он рассчитывает на возобновление диалога как минимум по телефону, за которым должны последовать личные встречи.

В начале августа Дональд Трамп сообщил, что новые 10-процентные пошлины на товары из КНР будут введены в сентябре. Глава Белого дома мотивировал это решение тем, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупку американских сельскохозяйственных товаров. Позже Вашингтон отложил введение новых мер до середины декабря.