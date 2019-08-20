Следствие просит продлить арест обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Адвокат Владимир Жеребенков рассказал «Интерфакс», что заседание назначено на конец недели. Как ожидается, расследование завершится уже в сентябре.

Уилана задержали в конце прошлого года. По данным следствия, на изъятой у иностранца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Сам Уилан вину не признаёт и считает уголовное преследование ошибкой. По статье «шпионаж» ему грозит наказание вплоть до 20-ти лет заключения.