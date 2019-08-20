В «Лефортово» приняли передачи для осужденных украинцев из так называемого «списка Сенцова»

Как рассказала в Фейсбуке журналистка Виктория Ивлева, речь идет о пятерых заключенных. Их адвокаты эту информацию комментировать отказались. Зачем осужденных могли перевести в изолятор из колонии, неизвестно.

Прошлой весной украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20-ти годам по обвинению в подготовке теракта, объявил голодовку. Он требовал освободить «украинских политических заключенных» на территории России. В списке больше 60-ти человек. Этим летом омбудсмены составили предварительный план по возвращению домой осужденных граждан двух стран.