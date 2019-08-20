Гуманитарная операция в Йемене, по данным ООН, остается самой масштабной в мире

Ежемесячно сотрудники международной организации оказывают помощь 12-ти миллионам граждан. Об этом рассказала помощник генсека по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер. Среди основных проблем йеменцев она назвала голод и эпидемию холеры. В этом году зафиксировано уже более полумиллиона случаев новых заболеваний.

Вот уже 5 лет в стране не прекращается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Оно перешло в активную фазу в 2015-м году, когда в Йемен вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.