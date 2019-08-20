Энергетическая компания Shell и авиаперевозчик British Airways начнут производить авиатопливо из мусора

Первый в Европе крупный завод по переработке отходов будет построен на территории Соединенного королевства. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. К проекту примкнул местный стартап Velocys, который занимается возобновляемой энергетикой.

Как ожидается, завод выйдет на производство авиатоплива в коммерческих масштабах в течение пяти лет. Он должен будет перерабатывать около полумиллиона тонн отходов за год.