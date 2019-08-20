В Греции потерпел крушение частный вертолет

На его борту могли быть двое россиян.

«Все произошло за секунды», — рассказал греческому государственному телеканалу ЭРТ один из очевидцев крушения. По его словам, их приводит агентство ТАСС, вертолет закрутился в 50 метрах над землей, затем произошел взрыв, после чего воздушное судно упало в море. Это произошло вблизи острова Порос, недалеко от порта. Местный информационный портал «Эфимерида» сообщает, что вертолет задел линии электропередач, из-за чего на острове вырубилось электричество. На борту находились три человека – пилот – гражданин Греции и, как сообщают местные СМИ, двое туристов из России. Никто из них не выжил. Тела троих погибших мужчин подняли из воды. Изначально сообщалось, что на борту находились женщина и ребенок, однако эта информация не подтвердилась.

Посольство России в Греции в настоящий момент выясняет детали крушения частного вертолета, жертвами которого могли стать двое россиян.