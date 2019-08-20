Новое руководство грузинского телеканала «Рустави 2» уволило ведущего, оскорбившего Владимира Путина

Об этом сайту «Грузия онлайн» рассказал гендиректора вещателя. По его словам, причиной стал конфликт интересов.

«Рустави 2» приостанавливал эфир в начале июля из-за протестов, вызванных обращением Георгия Габунии к российскому президенту. Он нецензурно высказывался о самом Путине и его семье. Власти обеих стран осудили его высказывания. В конце прошлого месяца у телеканала «Рустави 2» сменился владелец.