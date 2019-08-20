США в ближайшие несколько лет планирует принять на вооружение новую крылатую ракету

Ее разработка началась в феврале этого года, — рассказали в Пентагоне агентству РИА Новости. Комментарий появился на фоне сообщения об испытании Соединенными Штатами нового типа вооружения, о котором стало известно вчера.

Вашингтон готовил запуски, нарушающие условия ДРСМД, с октября прошлого года или даже раньше, — сказал журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал действовать в начале августа, когда из него официально вышел Вашингтон. В Белом доме объясняли это нарушением соглашения со стороны Москвы.