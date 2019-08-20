Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Глава итальянского правительства уходит в отставку на фоне острого внутриполитического кризиса. на заседании верхней палаты парламента Джузеппе Конте сказал, что подаст соответствующее прошение президенту Серджо Маттарелле.

В начале августа лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил премьера, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и в связи с этим потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.