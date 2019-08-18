Эксперт считает, что всплеск радиации при ЧП в Северодвинске угрожает здоровью населения

Эксперт считает, что всплеск радиации при ЧП на полигоне в Северодвинске угрожает здоровью населения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эколог и краевед Алексей Климов.

«Мы до сих пор не знаем, как маленькие всплески влияют на здоровье человека и до сих пор никто в мире не знает. Уровень радиации падал у меня на глазах. Кто занимается радиоактивностью, понимает, что это мозаика — огромная картина из пазлов, и в каждом элементе уровень радиации меняется каждую минуту. Нет единого фона. Это очень капризная ситуация», — рассказал он.

А.Климов также добавил, что жители Архангельской области не верят официальной информации о радиации и очень обеспокоены ситуацией.

«Местные власти не справились с ситуацией, они искажали информацию, включая, кстати, и федеральные структуры – Росатом, и Минобороны. Они все время давали ложную информацию. Местное население встревожено и не верит, и я бы сказал, что сейчас пик напряжения максимальный», – подчеркнул он.

Место аварии, по словам эксперта, находится в 30 км от Северодвинска, и военные блокировали берега на 60 км от города, стараясь никого не допускать.

«Они предупреждали, чтобы люди ничего не собирали с берега, хотя сама баржа была выброшена в устье реки Верховки, и она фонит. Это вызывает огромную встревоженность населения и способствует главному кризису – доверия к власти, к Росатому и Минобороны», — подчеркнул он.

Кроме того А. Климов отметил, что обычные дозиметры не позволяют точно измерить уровень излучения. Многие люди, по его словам, жаловались на наличие «песка» в глазах, которое было отмечено именно с 10 до 12 часов. И некоторые жители, напуганные ситуацией, были вынуждены покинуть город.

«У меня до сих пор спрашивают люди, когда можно вернуться. Они узнали о взрыве сразу, и по совету друзей покинули город. А теперь они спрашивают меня, пора ли им вернуться», — рассказал он.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.