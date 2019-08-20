В московскую мэрию поступили заявки на митинги 31-го августа

Заявители – руководитель психологической службы проекта «Русь Сидящая» Иван Брушлинский и координатор штаба Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева. Как говорится в Твиттере незарегистрированного на выборы в Мосгордуму кандидата, мэрии предложили согласовать акции либо на проспекте Мира, либо на проспекте Академика Сахарова. Предполагается, что в митинге примут участие до 100 тысяч человек.

Массовые акции в поддержку независимых кандидатов проходят в столице с середины лета.