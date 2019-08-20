Сегодня пройдут первые матчи раунда плей-офф футбольной Лиги Чемпионов

Всего 12 команд сыграют на этой стадии турнира. Шесть победителей по итогам двухраундового противостояния смогут продолжить выступление на групповой стадии ЛЧ. Проигравшие отправятся в Лигу Европы.

Напомню, что на этой стадии турнира нашу страну представляет ФК Краснодар. Который свой матч против греческого Олимпиокоса проведет завтра в гостях. Но и сегодняшние матчи обещают интригу.

Непросто предсказать фаворита в паре ЛАСКа и Брюгге. Чемпионоы Австрии и Бельгии соответственно. Брюгге, напомню, оставил за бортом турнира киевское Динамо

Румынский ЧФР Клуж начал выступление раньше всех оставшихся в сетке участников. Сумев преодолеть уже два раунда квалификации. Теперь Чемпион Румынии сразится в пражской Славией.

Интересной представляется пара АПОЭЛ – Аякс, И тем, и другим играть на групповой стадии ЛЧ – не в диковинку. Впрочем, голландский клуб в минувшем сезоне дошел до полуфинала. Заставив уважать себя даже грандов.

Встречу между АПОЭЛом и Аяксом покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ. Начало трансляции в 22 часа