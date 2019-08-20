Необычное явление наблюдали сегодня москвичи на Новом Арбате

В течение нескольких часов улица была очень скользкой, и прохожим было тяжело по ней передвигаться.

Почти вся пешеходная дорога была залита непонятной жидкостью без запаха, которая не высыхала даже спустя длительное время. Из-за неё улица была скользкая, как лёд. Некоторые восприняли это с радостью. Например, — студент Максим.

Ближе к двум часам дня сотрудники коммунальных служб попытались исправить ситуацию. Они обрабатывали дорогу специальным химическим средством, похожим на крупный песок или гравий. Один из них на условиях анонимности рассказал «Эху», что проблемы появились из-за поливальной машины. У трактора, который с утра мыл улицу, пробило бак. А водитель этого не заметил, и вместе с водой для очищения дороги развел по ней скользкое масло.

Большинство собеседников корреспондента «Эха» отнеслись к ситуации спокойно. Так, прохожий Кирилл, отметил, что подобные неприятности случаются, и не нужно в них кого-то обвинять.

Средство, которым пользовались коммунальщики, сейчас впитало жир и стало похожим на грязь. Тем не менее, по улице стало легче ходить.

Сотрудники ГБУ Жилищник обещали, что к концу дня дорога будет уже в нормально состоянии.