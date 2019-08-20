Авиакомпании откажутся от рейсов в новый аэропорт Саратова из-за роста тарифов на обслуживание

В системах бронирования уже нет билетов «Аэрофлота» в Гагарин с 27 октября — тогда авиаперевозчики перейдут на зимнее расписание. Газета «Ведомости» выяснила, что компания все-таки продолжит летать в Саратов. Однако если раньше «Аэрофлот» совершал шесть рейсов на Sukhoi SuperJet 100 вместимостью 87 человек, то теперь будет два рейса на Airbus A320, который вмещает в два раза больше пассажиров. S7 в сентябре также сокращает количество рейсов в Саратов с четырех до двух в день, а с конца октября закрывает продажу. Последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября. Представители авиакомпаний связывают отказ от рейсов или снижение их количества с подорожанием обслуживания в несколько раз по сравнению со старым аэропортом «Саратов Центральный». Например, по данным сайта «Гагарина», сбор за взлет-посадку вырос с 300 до 1000 рублей за тонну максимальной взлетной массы судна. Тариф за обслуживание одного пассажира на внутренних линиях увеличился в пять раз, на международных – почти в три раза. В апреле прошлого года по приказу ФАС были утверждены предельные максимальные аэропОртовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов в «Гагарине». Из этого же документа следует, что с нового года тарифы возрастут. Единственным перевозчиком, оказавшемся в выигрыше, стала «Победа». Только этой авиакомпании в «Гагарине» предоставили 50-процентные скидки. Лоукостер запускает в Саратов Boeing — на 189 кресел и уже подал заявки на второй ежедневный рейс в Москву и на полеты Петербург трижды в неделю.

Региональные власти считают, что российские авиакомпании смогут компенсировать часть затрат за счет участия в программе субсидирования межрегиональных воздушных перевозок. По ней 40 процентов выделяет федеральная казна, еще по 30 — бюджеты тех субъектов, которые свяжут новые маршруты, рассказал первый зампред областного правительства Вадим Ойкин.

Сегодня утром в 30 км от Саратова открылся новый аэропорт, стартовали первые регулярные рейсы. Старый аэропорт в черте города прекратил свою деятельность, на его месте планируют построить спорткомплекс и жилой микрорайон. Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс. Авиакомпании были вынуждены сократить количество полетов в этот город, поскольку в воздушной гавани высокие тарифы на обслуживание. В эфире РБК руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев сказал, что повышение цен неизбежно. «Победа» – единственная авиакомпания, которая получила значительные скидки.