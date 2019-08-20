Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты при подозренительных операциях

Российские банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Инициатива банковского сообщества усложнит жизнь законопослушным гражданам, — сказал в интервью РБК начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

В Центральном банке сегодня сказали, что любые изменения в законодательстве возможны только при условии оценке эффективности предлагаемых мер.