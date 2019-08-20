РПЦ хочет забрать себе главных храм в Ломоносове

Православный приход попросил передать собор Михаила Архангела в безвозмездное пользование на сто лет.

Приход храма Михаила Архангела в Ломоносове обратился с просьбой к комитету имущественных отношений Смольного. Сейчас собор находится в собственности города. РПЦ уже использует здание по его прямому назначению. Там каждый день проходят молебны, крещения, панихиды, исповеди и литургии. Кроме того, при соборе существует воскресная школа, приход организует благотворительные акции и паломничества. В связи с этим церковь просит передать ей здание собора в безвозмездное пользование на 100 лет. В епархии не смогли оперативно пояснить необходимость такого шага. Напомню, собор Архангела Михаила в Ломоносове – главная церковь города. Он был построен в начале прошлого века. В годы советской власти в здании было овощехранилище. Тридцать лет назад в храме возобновилась работа прихода.

Ранее РПЦ просила передать ей в пользование Исаакиевский собор в Петербурге. После протестов общественности чиновники отказались от этого решения.