Продажей клонированных кошек решила заняться одна из частных компаний Китая

Большим шагом в области клонирования называют успехи ученых в китайском научном сообществе. Первый клонированный котенок появился на свет в КНР в прошлом месяце. Родившееся животное назвали Чеснок. Такая же кличка была и у его предшественника, обладавшего той же генетической информации и умершего от болезни.

Для создания копии требуется получить клетки питомца, которого собираются воспроизвести, а затем перенести материал в суррогатную мать. Процедура занимает два месяца.

Компания Sinogene Biotechnology уже подготовило прайс-лист, который пока состоит всего из двух позиций. Клонирование кошки обойдется владельцам в 35 тысяч долларов. Собака в полтора раза дороже – 54 тысячи долларов. Несмотря на высокую цену, заказы уже есть. Фирма сообщает о нескольких клиентах, которые забронировали возможность клонирования. На случай смерти своих любимцев.

Ученые смогут полностью скопировать внешний вид животного. Однако характер у клона будет собственный. Чтобы перенести нрав и воспоминания прототипа, придется задействовать искусственный интеллект.

Продолжительность жизни клона будет такой же, как и у оригинала, обещают в китайской компании.