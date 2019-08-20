Компания Apple инвестирует в свой новый проект Apple TV + шесть миллиардов долларов, в несколько раз больше, чем было заявлено весной этого года, сообщает издание Файнэншл таймс.

Как пишет газета, из названной астрономической суммы вложения только в суперзвездный сериал Morning show, в котором будет рассказываться о внутренней кухне утренней телевизионной программы, составят несколько сотен миллионов. Ссылаясь на руководство Эппл, издание передает, что каждый эпизод сериала будет примерно на 15 миллионов дороже, чем отдельно взятая серия знаменитой Игры престолов. Среди будущей продукции Эппл ТиВи Плюс фигурируют римейки научно-фантастической серии Удивительные истории по произведениям Стивена Спилберга и детского сериала Мастерская улицы Сезам. Компания продолжает хранить в тайне подробности телевизионного мегапроекта, а также его стоимость для будущих подписчиков. Анонс о запуске нового продукта значительно поднял продажную стоимость телесериалов, указывает Файнэншл таймс, ссылаясь на представителей кабельной телеиндустрии.

Агентство Блумберг накануне, тем не менее, сообщило некоторые дополнительные подробности касательно даты запуска Эппл ТиВи Плюс – ноябрь этого года, а также примерную стоимость подписки – десять долларов в месяц. Существует большая вероятность того, что компанией будет предложен пробный период для оценки качества контента.

Специализированное издание cnet.com добавляет к этому информацию о том, что новая телепродукция Эппл не будет прерываться рекламными блоками и ее пользователи получат возможность льготной — так называемой семейной подписки. Сервис будет также доступен через усовершенствованное приложение для планшетов и других гаджетов компании. Сnet.com также полагает, что стоимость телевизионной кабельной продукции будет сравнима с ее нынешней стоимостью – от 5 до 15 долларов, но, скорее всего, не превысит 13 долларов, которые платят американские подписчики наиболее популярного тарифного плана мирового лидера поставок потоковой видеопродукции, компании Нетфликс. Кроме этого, эксперты ожидают, что новый пакет Эппл ТиВи, особенно на первых порах, будет уступать в разнообразии каталогу Нетфликс.

Сообщается, что проект Apple TV+ будет запущен одновременно в ста странах мира.