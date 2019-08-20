В Бразилии полиция застрелила вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса

Никто из них не пострадал.

Вооруженный револьвером и электрошокером мужчина удерживал людей на протяжении почти 3,5 часов. Около 6 утра по местному времени (в полдень по Москве) он потребовал у водителя остановить автобус на 13-километровом мосту возле Рио-де-Жанейро. Вскоре полиция перекрыла движение в обе стороны. Неизвестный угрожал разлить бензин и поджечь автобус. При этом никаких требований он не выдвигал, единственное о чем он просил – вызвать карету «скорой помощи», сообщает бразильский телеканал Globo. В момент захвата в транспортном средстве находилось 37 человек, при этом полицейским удалось убедить мужчину отпустить шестерых пассажиров – двух женщин и мужчину. Местные издания отмечают, что захватчик несколько раз выходил из автобуса. Когда он вновь ненадолго вышел на мост, снайперу удалось его застрелить. Выяснилось, что пистолет, которым был вооружен мужчина, оказался муляжом. Сам преступник утверждал, что является офицером военной полиции, однако эта информация не подтвердилась. Его личность установили, при этом, какие мотивы двигали мужчиной, неизвестно.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал успешными действия полиции в ходе спецоперации по уничтожению захватчика.