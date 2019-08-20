Похищенные пиратами у побережья Камеруна россияне, вероятнее всего, находятся в Нигерии

Об этом агентству РИА Новости сказали в компании-работодателе. Похитители вышли на связь, они утверждают, что все заложники живы. Об этом сообщил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков.

Напомню, пираты атаковали принадлежащее немецкой компании грузовое судно. На борту находился экипаж из 8 человек, трое из них — россияне. В российском профессиональном Союзе моряков говорят, что похитители сейчас определяются с суммой выкупа.

В регулярных похищениях моряков виноваты власти Камеруна, которые не хотят защищать суда от пиратов, — сообщил в эфире РБК первый зампред Союза моряков Игорь Ковальчук.

Напомню, само судно похищено не было. Сейчас оно стоит в порту Дуалы.