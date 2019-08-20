Две российские станции мониторинга радиации, на которых произошел сбой, возобновили свою работу
Ранее стало известно, что четыре станции прекратили передавать информацию вскоре после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.
Речь идет об объектах в чукотском городе Билибино и якутском селе Пеледуй. Именно их упомянули в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, собирающей данные об уровне радиации по всему миру. При этом ранее о каких-либо сбоях в Пеледуе не говорилось. Лишь отмечалось, что из 7 российских станций информацию прекратили передавать 4. Помимо Билибина это станции в алтайском селе Залесово, а также в Кирове и в подмосковной Дубне. Они, как ранее сообщали несколько изданий, перестали передавать данные спустя несколько дней после взрыва на полигоне под Северодвинском.
Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщал, что причиной отключения станций российские чиновники объясняли «проблемами со связью». Однако в МИДе, как передает агентство «Интерфакс», сообщили, что передача данных об уровне радиации со станций мониторинга является добровольной. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, авария в Архангельской области «не должна иметь никакого отношения» к деятельности Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию, однако деятельность станций мониторинга не относится к компетенции Кремля.
Собеседник интернет-издания Znak.com, между тем, утверждает, что станции могли отключить намерено, чтобы скрыть состав изотопов в ядерном источнике питания, которым была оснащена потерпевшая аварию ракета. Таким образом, как отмечается, власти хотят не допустить утечку секретной информации.
Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, после него в городе был зафиксирован кратковременный скачок радиации. В Москве уверяют, что угрозы окружающей среде после случившегося нет. Жители Архангельской области не верят официальной информации о радиации и очень обеспокоены ситуацией, — сказал в эфире «Эха» эколог Алексей Климов. Если власти действительно скрывают информацию о последствиях взрыва, то это только усилит недоверие к ним, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко. По словам Алексашенко, позиция властей приводит к тому, что любое событие обрастает домыслами и его масштаб в результате преувеличивают.