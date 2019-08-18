Новая инициатива банков направлена в первую очередь против мошенников

Новая инициатива банков – блокировать карты при подозрительных переводах — направлена в первую очередь против мошенников. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«В первую очередь эта инициатива направлена против мошенников. Если они сумели снять ваши деньги, и эта цепочка ушла, то потом вы не найдете концов. А если вы проинформировали о произошедших несанкционных операциях, банк знает, куда направил эти средства. Тем более бывает, что в нескольких направлениях уходят деньги, и банк тогда приобретает право в блокировку средств на счетах других банков, которые он перевел. А сегодня у него такой возможности нет», — рассказал он.

По словам Г.Тосуняна, на сегодняшний день банк не имеет право заморозить похищенную со счетов сумму, а только обзванивать другие банки и просить остановить подозрительные транзакции.

АБР предложила внести поправки в закон «О национальной платежной системе» и антиотмывочный закон, которые позволят на срок до 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.